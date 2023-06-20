Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни активно виступає на підтримку України та дає багато благодійних концертів та зустрічей, підтримуючи волонтерські проекти та ініціативи, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Оля Полякова поділилася відео з лаштунками свого виступу в Білій Церкві та поділилася емоціями.

Як виявилося, Оля Полякова вигадала цікаву схему, щоб усім догодити – вона дала два концерти у Білій Церкві. Одні з них благодійні, на які запросили українських захисників, волонтерів, медиків, а друге – для шанувальників, вже за гроші. І судячи з відео, обидва виступи мали величезний успіх у глядачів.

У підписі до публікації Оля Полякова написала: "У рамках туру "Все буде добре" в Білій Церкві ми дали два концерти: перший - благодійний для військових, волонтерів, медиків та другий - для моїх прихильників. Це було дуже круто, насичено та емоційно! Дивіться самі". Також Оля Полякова анонсувала свої майбутні концерти за кордоном – у Польщі та Іспанії.

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