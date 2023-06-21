У березні 2023 року в Україні сталася жахлива подія, яка спричинила широкий суспільний скандал. Троє підлітків із Закарпаття поглумилися над 14-річною дівчинкою, записали його на відео та поширили серед своїх товаришів та сусідів. Проте суд засудив їх до умовних покарань, які не перевищували двох років.
Цей вердикт викликав хвилю обурення у суспільстві, і громадські лідери приєдналися до обговорення цього випадку. Офіс Генерального прокурора оголосив, що має намір оскаржити рішення суду. Однак через три місяці ґвалтівники досі не зазнали справедливого покарання, і це стало предметом громадського засудження в мережі.
Декілька блогерів та громадських діячів висловили свою думку про те, що деякі ЗМІ використали трагедію дівчинки для привернення уваги, а потім забули про справу. Навіть Маша Єфросиніна, яка активно висвітлювала цю проблему у березні, зіткнулася з критикою. Її звинуватили у тому, що вона прагнула привернути увагу та збільшити свою популярність за рахунок цієї трагедії.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Панічні настрої: відомий зміст повідомлень, які окупанти розсилають зрадникам України
Дороги перетворюються на озера, сипле град і не тільки: стихія увірвалася в Україну, кадри
"Зачиніть вікна та двері": зроблено термінове попередження, насувається стихія
Моторошна ДТП: вантажівка протаранила маршрутку із пасажирами, на місці багато "швидких" і рятувальників
Деякі навіть стверджували, що вона не зацікавлена у справі та не виявляє належної уваги до жертви. Однак Маша Єфросиніна залишилася наполегливою і продовжила висвітлювати перебіг розслідування цієї гучної справи.
«Крім того, надсилають мені й звинувачення іншої медійної особи, яка називає себе психологом, який також стверджує, що на закарпатській справі попіарилися і забули. Я б могла і, мабуть, проігнорувала всі ці слова. Але перше – ці відео розлітаються соціальними мережами та не вщухають!
А друге, і головне – дитина, яка так переживає непростий період у своєму житті, змушена постійно поранитися про цей дешевий популізм (на що, мабуть, «дбайливій спеціалістці» наштовхати)» - додала Єфросиніна на тлі скандалу через доволі важку тему.
Останні новини України:
Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.
Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.