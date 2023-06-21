У березні 2023 року в Україні сталася жахлива подія, яка спричинила широкий суспільний скандал. Троє підлітків із Закарпаття поглумилися над 14-річною дівчинкою, записали його на відео та поширили серед своїх товаришів та сусідів. Проте суд засудив їх до умовних покарань, які не перевищували двох років.

Цей вердикт викликав хвилю обурення у суспільстві, і громадські лідери приєдналися до обговорення цього випадку. Офіс Генерального прокурора оголосив, що має намір оскаржити рішення суду. Однак через три місяці ґвалтівники досі не зазнали справедливого покарання, і це стало предметом громадського засудження в мережі.

Декілька блогерів та громадських діячів висловили свою думку про те, що деякі ЗМІ використали трагедію дівчинки для привернення уваги, а потім забули про справу. Навіть Маша Єфросиніна, яка активно висвітлювала цю проблему у березні, зіткнулася з критикою. Її звинуватили у тому, що вона прагнула привернути увагу та збільшити свою популярність за рахунок цієї трагедії.

Деякі навіть стверджували, що вона не зацікавлена ​​у справі та не виявляє належної уваги до жертви. Однак Маша Єфросиніна залишилася наполегливою і продовжила висвітлювати перебіг розслідування цієї гучної справи.

«Крім того, надсилають мені й звинувачення іншої медійної особи, яка називає себе психологом, який також стверджує, що на закарпатській справі попіарилися і забули. Я б могла і, мабуть, проігнорувала всі ці слова. Але перше – ці відео розлітаються соціальними мережами та не вщухають!

А друге, і головне – дитина, яка так переживає непростий період у своєму житті, змушена постійно поранитися про цей дешевий популізм (на що, мабуть, «дбайливій спеціалістці» наштовхати)» - додала Єфросиніна на тлі скандалу через доволі важку тему.

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