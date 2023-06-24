Наталія Могилевська вирішила відреагувала на збройний заколот у Росії. Зірка опублікувала промовисте фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Моє обличчя, коли читаю новини із боліт. Усю ніч не спала від радісного збудження", - написала Наталія Могилевська.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарях Наталії Могилевській:
"Не спала всю ніч! Але вони суки всі, вірити їм немає сенсу!",
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"Думаю нічим добрим для нас, постановка якась, дай Бог помиляюся",
"Все обов'язково закінчиться нашою перемогою та їх розпадом",
"Така особа, як у Вас, шановна Наталя, цієї ночі була майже у всіх українців! Хотілося б, щоб вони вийшли з території України та вели свою громадянську війну у себе вдома!",
"Для Харкова була важка ніч, зовсім не спали (((,
"Думаю Вагнер всю Україну держав у напрузі зі своїм походом)) Нехай вони тепер на своїй шкурі все це відчують!!".
Варто зазначити, зараз ПВК "Вагнера" розпочали держпереворот у Росії. Колони техніки та десятки тисяч солдатів йдуть у бік Москви. Вже до 25 червня вони мають опинитися у столиці.
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