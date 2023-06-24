Наталія Могилевська показала, як відреагувала на збройний заколот у Росії

Наталія Могилевська вирішила відреагувала на збройний заколот у Росії. Зірка опублікувала промовисте фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Моє обличчя, коли читаю новини із боліт. Усю ніч не спала від радісного збудження", - написала Наталія Могилевська.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарях Наталії Могилевській:

"Не спала всю ніч! Але вони суки всі, вірити їм немає сенсу!",

"Думаю нічим добрим для нас, постановка якась, дай Бог помиляюся",

"Все обов'язково закінчиться нашою перемогою та їх розпадом",

"Така особа, як у Вас, шановна Наталя, цієї ночі була майже у всіх українців! Хотілося б, щоб вони вийшли з території України та вели свою громадянську війну у себе вдома!",

"Для Харкова була важка ніч, зовсім не спали (((,

"Думаю Вагнер всю Україну держав у напрузі зі своїм походом)) Нехай вони тепер на своїй шкурі все це відчують!!".

Варто зазначити, зараз ПВК "Вагнера" ​​розпочали держпереворот у Росії. Колони техніки та десятки тисяч солдатів йдуть у бік Москви. Вже до 25 червня вони мають опинитися у столиці.

Останні новини України:

Нагадаємо, Могилевська зворушила кадрами з малюком

А ще Politeka писала, що Могилевська засвітилася з Ніною Матвієнкою, українці захвилювалися

Також Politeka повідомляла, що Могилевська показала людину, яку називає другим батьком



