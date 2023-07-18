Танки Abrams прибудуть до україни раніше запланованого часу, те ж саме можна (але більш обережено) казати і про літаки F-16.
Про це заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в ефірі Радіо НВ.
"Я щойно повернувся з американської військової бази Графенвер в північній Баварії (Німеччина), де тривають навчання українських танкістів на танках M1A1 Abrams. І ми задали керівникам навчання запитання, чи правда, що ці танки будуть лише в вересні і отримали оптимістичну відповідь, що танки будуть значно раніше.
І є сподівання, що так само буде і з літаками. Ми не говоримо пр якісь конкретні терміни, але і є сподівання на те, що літаки в нас будуть раніше, ніж про це кажуть західні партнери.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Росіяни атакували ракетами "Калібр" і не тільки: що відомо про наслідки нічних ударів
В російській армії сталося дещо непередбачуване: "Раніше такого не було"
Утримати одразу два напрямки буде вкрай важко: українців попередили про новий задум росіян
Стрілянина прогриміла в центрі Києва, пролилася кров: подробиці та фото з місця
Питання літаків воно настільки стратегічне, що я думаю, що і наші партнери і повітрянні сили дуже обережні в озвучуванні певних фактів. Ми бачимо заяви Пентагона про те, що Україні ще зарано надавати F-16 і буквально наступного дня ми маємо заяву Салівана, який цитує Байдена, що дозволив розпочати навчання українських пілотів на F-16.
Тобто навіть після висловлювань найвищих посадових осіб важко робити якісь висновки і можливо недоречно. Тому що ми розуміжмо, що висновки робить і наш ворог", - зауважив Андрій Цаплієнко.
Останні новини України:
Окупантів терміново попередили після нових вибухів на Кримському мосту.
Також повідомлялось, що помічено нову велику колону "вагнерівців" - відомо, куди поспішають.
Крім того, Politeka.net писала про масове вбивство - нелюд не пожалкував навіть маленьку сестричку.