Танки Abrams прибудуть до україни раніше запланованого часу, те ж саме можна (але більш обережено) казати і про літаки F-16.

Про це заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в ефірі Радіо НВ.

"Я щойно повернувся з американської військової бази Графенвер в північній Баварії (Німеччина), де тривають навчання українських танкістів на танках M1A1 Abrams. І ми задали керівникам навчання запитання, чи правда, що ці танки будуть лише в вересні і отримали оптимістичну відповідь, що танки будуть значно раніше.

І є сподівання, що так само буде і з літаками. Ми не говоримо пр якісь конкретні терміни, але і є сподівання на те, що літаки в нас будуть раніше, ніж про це кажуть західні партнери.

Питання літаків воно настільки стратегічне, що я думаю, що і наші партнери і повітрянні сили дуже обережні в озвучуванні певних фактів. Ми бачимо заяви Пентагона про те, що Україні ще зарано надавати F-16 і буквально наступного дня ми маємо заяву Салівана, який цитує Байдена, що дозволив розпочати навчання українських пілотів на F-16.

Тобто навіть після висловлювань найвищих посадових осіб важко робити якісь висновки і можливо недоречно. Тому що ми розуміжмо, що висновки робить і наш ворог", - зауважив Андрій Цаплієнко.

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