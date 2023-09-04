На Куп’янському напрямку наші сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила заступниця мінстра оборони України Ганна Маляр.

ЗСУ, за її словами, не дають ворогу просуватись вперед.

«Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою», - підкреслила Маляр.

У свою чергу український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» розповів, що під Куп’янськом «наші сходили в контратаку».

Як наслідок – окупанти понесли втрати, деякі локації було зачищено.

«Демон» також розповів, що окупанти перелякалися, «бо дехто бив по них з тилу, вони не чекали, а дехто зайшов у тил і тупо повбивав».

«Так буває, і так буде», - запевнив «демон».

Додамо, що Маляр також повідомила про ситуацію на Бахмутському напрямку.

Там, за її словами, противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.

«В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км», - констатувала Маляр.

У свою чергу військовослужбовець 210 ОСБ "Берлінго" з позивним "Балу" запевняв, що українські захисники не дають відпочити ворогу у Бахмуті:

«… Хробаки як завжди знімають відео в центрі міста, далі не йдуть знімати. На Ставочку продовжується війна пташками, наші хлопці тримаються!».

Також боєць розповідав, що окупанти "підвезли м'ясо в мріях вибити нас".

«В районі Берхівки хлопці тримаються, штурмували наші позиції ( відкатилися ). В районі Кліщіївки закріпленні позиції залишаються за нами, також під'їхали наші хлопці. По самому місту - без змін, позиційні бої», - розповідав «Балу» про ситуацію.

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