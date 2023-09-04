Про це, як пише Politeka.net, повідомила заступниця мінстра оборони України Ганна Маляр.
ЗСУ, за її словами, не дають ворогу просуватись вперед.
«Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою», - підкреслила Маляр.
У свою чергу український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» розповів, що під Куп’янськом «наші сходили в контратаку».
Як наслідок – окупанти понесли втрати, деякі локації було зачищено.
«Демон» також розповів, що окупанти перелякалися, «бо дехто бив по них з тилу, вони не чекали, а дехто зайшов у тил і тупо повбивав».
«Так буває, і так буде», - запевнив «демон».
Додамо, що Маляр також повідомила про ситуацію на Бахмутському напрямку.
Там, за її словами, противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.
«В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км», - констатувала Маляр.
У свою чергу військовослужбовець 210 ОСБ "Берлінго" з позивним "Балу" запевняв, що українські захисники не дають відпочити ворогу у Бахмуті:
«… Хробаки як завжди знімають відео в центрі міста, далі не йдуть знімати. На Ставочку продовжується війна пташками, наші хлопці тримаються!».
Також боєць розповідав, що окупанти "підвезли м'ясо в мріях вибити нас".
«В районі Берхівки хлопці тримаються, штурмували наші позиції ( відкатилися ). В районі Кліщіївки закріпленні позиції залишаються за нами, також під'їхали наші хлопці. По самому місту - без змін, позиційні бої», - розповідав «Балу» про ситуацію.
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