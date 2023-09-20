Новий день у Росії починається з нової сильної пожежі.

Вогонь спалахнув біля міжнародного аеропорту у Сочі, повідомляють місцеві паблики.

Перед цим чули звук вибуху.

За деякими даними, на нафтобазі вибухнув резервуар із 1200 тоннами гасу

"З новою гойдою, Сочі",

"Горить вогник",

"Якось дуже мало" , - коментують кадри пожежі користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше в Сочі через сильні зливи стався масштабний потоп. "Велика вода" затопила приватні будинки, а також дісталася перших поверхів будівель.

Раніше в Сочі випав град розміром із куряче яйце і утворилися кілька смерчів.

В акваторії Чорного моря між Сочі та Туапсе одночасно сформувалися три смерчі. Вони розпалися не доходячи до берега.

Нагадаємо також, що пасажирський літак, який летів із Сочі до Омська, подав сигнал лиха.

Борт здійснив екстрену посадку на ґрунт у сільській місцевості недалеко від Новосибірська через несправність.

Останні новини України:

Збільшилася кількість жертв нової атаки - росіяни вдарили по українцям ракетою-гібридом.

Названо головні цілі для ЗСУ у Чорному морі.

Вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.