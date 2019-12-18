Екс-президент України Віктор Янукович має відвідати теперішній Донбас і Луганськ



Таку думку у Politeka Online озвучив перший заступник Національної громадської телерадіокомпанією України (2015-2017) Олександр Харебін (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Давайте скажемо прямо - майдани притаманні не лише Україні. Ми бачимо ситуацію в Гонконзі, ми бачимо ситуацію в Румунії, коли народ вибрав свій шлях розвитку, тим шляхом, який він вважав за потрібне. До моменту поки народ не стали розстрілювати - це було мирне зібрання, яке протистояло збройним підрозділам, яким віддавав накази той чоловік, який зараз сидить в Ростові", - зазначив Харебін.

За його словами, цікаво буде подивитися, як люди на тимчасово окупованих територіях зустрінуть побіжного президента.br />

"Янукович повинен повернутися в Донецьк і Луганськ. Я хочу подивитися, як його там зустрінуть і як він буде розповідати легітимний він або нелегітимний", - уклав він.

Раніше екс-глава департаменту фінансового контролю НАПК Соломатіна Ганна в ефірі Politeka Online заявила, зьогодні колишнього президента України Порошенка порівнюють з Януковичем, його заклики вийти на майдан - це ганьба, а сама акція проплачена.



Вона також підкреслила, що український народ більше не повірить колишньому президенту, а його фейкові майдани це вчорашній день.

В доказ того, що акції на Майдані дійсно проплачені, вона поділилася трапилася з нею історією.

"Я вчора їхала в метро і студенти з Херсона розповідали, що їм дали гроші і вони їхали після цієї акції в цирк", - закінчила вона і не змогла стримати посмішки.

Раніше ми повідомляли, що 8 грудня в Києві зібрався Майдан проти капітуляції і переговорів Володимира Зеленського з представниками РФ.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили три головних питання для зустрічі з Путіним

А ще Politeka писала, що білоруський майдан розгорівся з новою силою через змову з Путіним

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко заговорив вустами Януковича