В України все ще є шанс врятувати власну економіку від руйнування, але необхідно діяти швидко

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line економіст Андрій Новак (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, українська влада практично не зробила жодних кроків, щоб захистити малий і середній бізнес від економічної кризи, який настає після карантину. По суті, влада України кинула напризволяще малий і середній бізнес.

"Порівняно з тими заходами, які зробили інші країни, українська влада нічого не зробила, щоб уберегти малий і середній бізнес у країні. На сьогоднішній день я бачу лише дві найбільш ефективні програми підтримки економіки - це в Туреччині і США. Зараз ми повинні скористатися тими обставинами, які стоять перед нами, а саме нашою грошовою одиницею. У нас є перевага перед іншими країнами, які не можуть спокійно рухати валютою, адже увійшли в ЄС", - вважає експерт.

Він порадив представникам української влади брати приклад з США, які "друкують" трильйони доларів, щоб врятувати економіку власної країни від кризи. Тільки в цьому випадку в України з'явився шанс вибратися з економічної кризи.

"Ось ми повинні брати приклад з США. Необхідно не соромитися рятувати свою економіку таким же способом. Ми повинні друкувати власну валюту під облігації за мінімальною ставкою. А Міністерство фінансів має друкувати облігації внутрішньої позики, а НБУ в той же самий час друкувати під них валюту", - пояснив Андрій Новак.

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