Такого підйому ще не було

До кінця року курс долара може злетіти до небес, а українцям доведеться піти на великі жертви

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб подивитися відео - скрольте вниз).

Незважаючи на величезну діру в бюджеті, українські власті збираються виділити додатково 20 мільярдів гривень на пенсії, а ще 97 мільярдів - у фонд боротьби з коронавірусом. Юрій Атаманюк пояснив, звідки будуть брати гроші і чим це обернеться:

"Вони ж хочуть влізти в дорожній фонд, вони ж хочуть влізти в культури, освіта та інші сфери. Тобто, це вже як сполучені судини - нічого хорошого з цього не буде".

На думку Юрія Атаманюка, плани українського уряду дуже суперечливі, а політика - непрогнозована. З-за цього варто очікувати значного падіння гривні.

"Деякі розповідають, що долар буде 32. Деякі розповідають, що середньозважений курс долара буде 40 за результатом року. Тобто, якщо за результатом року 40 наприкінці року має становити 45, тому що зараз 27", - пояснив експерт.

Як звернув увагу Атаманюк: міжнародний валютний фонд офіційно заявив, що збирається накласти мораторій на погашення тіла і кредитів найбіднішим країнам. А Україна є найбіднішою країною Європи і СНД, а тому їй не потрібно віддавати 14 мільярдів тіла і 3 мільярди відсотків у 2020 році.

"Ми в категорію бідних країн вдало зайшли. Притому ми ще до кризи там були з карантином", - зазначив Юрій Атаманюк.

Експерт також оцінив ажіотаж навколо нового траншу від МВФ. Він припустив, що заради грошей депутатам доведеться пожертвувати своєю репутацією, а українцям - захищеними засобами.

"Тобто, ми цей транш хочемо взяти для чого - для того, щоб просто погасити діру? Тому зараз поріжуть захищені статті, для чого це потрібно робити тільки через закон, тільки через Верховну раду. Знову таки не буде голосів, це буде дуже проблемний антиіміджевый закон", - передбачив економіст.

Нагадаємо, що Атаманюк передрік долю нового уряду Шмигаля: «Все залежить від…».

А ще Politeka писала, що Атаманюк розкрив українцям правду про ситуацію з коронавірусом: «Влада про це не говорить».

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