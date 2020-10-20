До фракції "Слуга народу" входять або представники старої влади або соросята

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Чаплига в ефірі Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Нові, "зелені" ("Слуга народу" - ред.), це просто фуфел якийсь. Знаєте, це як маску одягли на старі сраки. Ви прекрасно знаєте, що всі вони або коханки, або соросята, або діти, або племінники ( старої влади-ред.)", -

Експерт упевнений, що за роки незалежності України в Раді нічого не змінилося.

"Просто подивіться на прізвища і ви зрозумієте, що вся фракція Зеленського - це старі дупи і соросята. Це все те ж саме, просто у старих олігархів і політичної Камси встигли народитися онуки, діти і з'явиться коханки. Ось цей весь конгломерат ми спостерігаємо в Раді. Єдине, що їх може врятувати-це пожежа, знаєте, як на складі. Щоб не відповідати в суді за те, що всі 30 років вони грабували країну потрібно спалити цей склад", - емоційно підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше слуги народу різко передумали їхати на Донбас.

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