Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, у якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів

В рамках військової допомоги Україні включені поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет. Сума допомоги виявилося більше на 50 млн доларів попереднього оборонного бюджету передає The Hill.

Також цей бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Також санкції включають "Акт про захист цивільного населення Сирії" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - він передбачає введення рестрикцій "за підтримку сирійських урядових сил в ході громадянської війни".

Крім того, продовжено ембарго на пряме співробітництво з Москвою у військовій області, і забороняється визнавати анексію Криму.

У цілому оборонний бюджет США становить 738 млрд доларів - це більше попереднього на 3,1% більше. Так, Пентагон отримає 635 млрд доларів. На продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та протидію терористів в інших країнах виділяється 71,5 млрд доларів.

На боєготовність ядерної зброї і його модернізацію передбачена сума в 31,5 млрд доларів.

Пентагону крім того заборонено скорочувати чисельність свого контингенту в Південній Кореї до рівня менше 28,5 тис. осіб, якщо міністр оборони того не вимагає.

Раніше повідомлялося, що у президента США надають негласне опір введенню санкцій проти Росії.

Мова йде про законопроект сенатора Ліндсі Грема, який пропонує поширити санкції на російські банківський і газовий сектори і на держборг РФ. Раніше сам автор назвав його "законопроектом пекельних санкцій".

Повідомляється, що чиновник Державного департаменту направив голові профільного комітету Сенату лист обсягом 22 сторінки проти нового проекту санкцій.

зокрема там йдеться, що адміністрація Трампа виступає рішуче проти" законопроекту, якщо в нього не будуть внесені ряд змін. У Білому домі заявили, що введення цих обмежень може "завдати шкоди європейським союзникам Америки" і "порушити трансатлантична єдність щодо діючих американських санкцій проти Росії".

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