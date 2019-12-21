Віктор Янукович втік з України після дзвінка пранкера, який залякав його снайперами-радикалами

Про це розповів OBOZREVATEL з посиланням на розповідь джерела про пранкера Михайла Шекета. За його словами, саме дзвінок цього пранкера змусив Януковича покинути країну 20 лютого 2014 року.

Джерело розповіло, що після розстрілів на Майдані екс-президент планував виступити перед українцями в Харкові. Цей виступ міг стати підґрунтям для створення «Харківської народної республіки».

Усвідомлюючи це, пранкер подзвонив в харківське УВС і представився генералом Миколою Маломужем. Він розповів, що Януковича нібито готуються «зустрічати» 150 снайперів-праворадикалів.

«І нібито є 100% дані про ліквідацію президента відразу з декількох точок під час його виступу в Харкові. Інформація продублювалася начальнику УВС області, а також Геннадію Кернесу та Михайлу Добкіну», - розповів джерело.

За його словами, після цього пранкер зателефонував Леоніду Кравчуку і розповів йому про «плани» по ліквідації Януковича.

«Після Кравчук набрав Андрія Клюєва (на той момент голова Адміністрації президента) і розповів йому про підготовку замаху на президента. За словами нашого оповідача, це було вагомим аргументом для того, щоб оточення Януковича спішно евакуювалося», - розповіло джерело.

Сам Кравчук підтвердив факт цього дзвінка журналістам.

«Мені зателефонував чоловік, представився головою якогось комітету, почав згадувати "план Чаушеску". Я деталей не дуже пам'ятаю. Мовляв готується серйозна акція проти Януковича», - розповів перший президент України.

Він підкреслив, що в той момент не був посадовою особою, тому пообіцяв повідомити про ці плани тодішньому президенту, однак не зміг до нього додзвонитися. За словами Кравчука, він повідомив про все Клюєву і на цьому його роль закінчилася.

У той же час Кравчук не впевнений, що саме ця історія вплинула на втечу Януковича.

«Не думаю. Клюєв мені сказав, мовляв таких дзвінків або повідомлень на той момент було багато. Тому не думаю, що вони це сприйняли всерйоз. Тим більше, що я не зміг додзвонитися тій людині, яка мене спочатку набирала», - пояснив колишній президент.

Нагадаємо, Януковича кличуть в Україну, але не для арешту: "Нехай розповість, легітимний він чи ні".

Як повідомляла Politeka, виконавець замаху на Януковича отримав топ-посаду, українці ошелешені.

Також Politeka писала, що фото київської квартири Януковича злили в мережу: розкіш і занепад в елітному будинку.