Президент України Володимир Зеленський буде змушений розігнати Кабмін, а можливо і Верховну Раду
Як передає Politeka.net, такою думкою поділився український політолог Олександр Кочетков.
Причиною такого радикального кроку він називає провал нової влади в економічному плані і вкрай далекі результати від очікувань суспільства.
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На перше місце він виніс Юлію Тимошенко, яка має подібний антикризовий досвід.
При всьому скептичному відношенні, на друге місце він поставив Арсенія Яценюка, який, за його словами, здатний вирішити ситуацію у найскладніші 14-15 року.
Третє місце Авакова пов'язано з тим, що в цього сильного політика немає досвіду роботи саме на позиції прем'єр-міністра.
Але ця кандидатура викликала у експерта сумніви так як, складно уявити, що він з власної волі покине затишне крісло міністра МВС і підставиться під град самої жорсткої критики як глава уряду.
Також він виділив ще одного можливого кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Ним виявився Геннадій Корбан, який не займав високих посад, але здатний очолити антикризовий уряд.
Раніше журналіст Юрій Романенко озвучив дві можливі кандидатури на посаду прем'єр-міністра України замість Гончарука. Мова йшла про міністрі МВС Арсена Авакова та колишньому голові СБУ часів Януковича Валерія Хорошковського.
Що ж стосується прем'єрства Гончарука, то, впевнений Романенко, його робота – це фіаско.
Нагадаємо, премьер-міністр Олексій Гончарук знову не відповідає на питання журналістів, пов'язаний з призначенням корупціонерів
Як повідомляла Politeka, зарплати можуть різко урізати, Гончарук дико оскандалився ініціативою.
Також Politeka писала, що незліченні багатства Гончарука вражають, позаздрять навіть олігархи.