Президент України Володимир Зеленський буде змушений розігнати Кабмін, а можливо і Верховну Раду



Як передає Politeka.net, такою думкою поділився український політолог Олександр Кочетков.



Причиною такого радикального кроку він називає провал нової влади в економічному плані і вкрай далекі результати від очікувань суспільства.

"Недобір по податках, багатомільярдна діра в бюджеті і, відповідно, вже почалися затримки з різних платежів плюс підвищення тарифів рейтинг виконавчої і законодавчої влади просто доб'ють", - стверджує експерт.

За його словами, президент України буде змушений змінювати, як мінімум, уряд, як максимум, і Верховну Раду.

Крім того, політолог назвав трьох кандидатів у прем'єри, які зможу впоратися з наслідками правління попередників.

На перше місце він виніс Юлію Тимошенко, яка має подібний антикризовий досвід.

При всьому скептичному відношенні, на друге місце він поставив Арсенія Яценюка, який, за його словами, здатний вирішити ситуацію у найскладніші 14-15 року.

Третє місце Авакова пов'язано з тим, що в цього сильного політика немає досвіду роботи саме на позиції прем'єр-міністра.

Але ця кандидатура викликала у експерта сумніви так як, складно уявити, що він з власної волі покине затишне крісло міністра МВС і підставиться під град самої жорсткої критики як глава уряду.



Також він виділив ще одного можливого кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Ним виявився Геннадій Корбан, який не займав високих посад, але здатний очолити антикризовий уряд.

Раніше журналіст Юрій Романенко озвучив дві можливі кандидатури на посаду прем'єр-міністра України замість Гончарука. Мова йшла про міністрі МВС Арсена Авакова та колишньому голові СБУ часів Януковича Валерія Хорошковського.

Що ж стосується прем'єрства Гончарука, то, впевнений Романенко, його робота – це фіаско.

Нагадаємо, премьер-міністр Олексій Гончарук знову не відповідає на питання журналістів, пов'язаний з призначенням корупціонерів

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