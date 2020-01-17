Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вирішив шантажувати президента Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net? таке припущення зробив кандидат політичних наук Олексій Якубін в ефірі телеканалу «112 Україна». (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, у Володимира Зеленського накопичилося досить велику кількість питань у сфері соціально-економічної політики до нинішнього складу Кабінету міністрів.

І тому Олексій Гончарук в ситуації, що склалася, вирішив підняти ставки.

"Саме так можна розцінювати заяву про відставку, яке глава уряду написав на ім'я президента", - зазначив він.

Крім того, експерт вважає такі дії Гончарука шантажем.

"Не виключено, що Гончарук вирішив банально шантажувати Зеленського. Він прекрасно розуміє, що рано чи пізно доведеться піти у відставку, і приймає рішення зіграти на випередження, і перейти в наступ. Прем'єр-міністр змушує президента публічно реагувати на це. Втім, як показує практика, на Зеленського такого роду шантаж не діє", - заявив він.





Раніше український телеведучий, бізнесмен і політичний експерт опублікував нове відеозвернення, в якому прокоментував новину про те, що Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

«Здійснилося! Альоша наш, кіндерсюрприз нашої економіки, який, як він сам зізнався, профан в економіці, написав заяву під тиском громадської думки», - заявив він.

При цьому ведучий звернув увагу, що глава Кабміну не єдиний, кому варто було б задуматися про звільнення. Серед інших кандидатів «на вихід» Пальчевський згадав міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського, який виписав собі мільйонну премію.

Нагадаємо, раніше злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Нагадаємо, Гончарук подав у відставку: текст доленосної заяви.

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів про наслідки відставки Гончарука: "Зеленському кінець".

Також Politeka писала, що українці висунули Зеленському жорстка вимога щодо Гончаруку, з'явилася петиція.