Представники українського парламенту вирушили на бізнес-форум у швейцарський Давос, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Zebro News Ukraine

За інформацією каналу, на борту присутні представники всіх фракцій, за винятком ОПЗЖ. Найбільше присутня “Слуг Народу” - не менше 23 нардепів.

На фото можна помітити і главу фракції “Слуга народу” Давида Арахамія. Нардепи перебувають у явно піднесеному настрої.

Делегація українського парламенту вирушила до Швейцарії на Всесвітній економічний форум у Давосі. Цього року захід пройде 21-24 січня.

У заході будуть брати участь президент Володимир Зеленський і голова уряду Олексій Гончарук. Програмою передбачено виступ президента під час Давоського форуму. Заплановано також низку зустрічей керівництва України з лідерами інших країн і представниками фінансових організацій.

Раніше фракція “Слуга народу” сообщала, що планують відвідати форум 17 нардепів. У Швейцарію збиралися летіти голова фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, а також депутати Єлизавета Ясько Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Святослав Юраш, Роксолана Пидласа, Юлія Овчиннікова та інші.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі виступить зі спецзаявою.

Виступ українського президента заплановано на 22 січня 17:45 (за київським часом).

Щорічно в невеликому курортному містечку Давосі збирається світова політична і фінансова еліта, щоб обговорити найактуальніші глобальні проблеми. Цей майданчик використовується для проведення двосторонніх зустрічей на вищому рівні та налагодження бізнес-контактів. Найчастіше, від України делегацію очолює президент або прем'єр-міністр.

Нагадаємо, оточення Зеленського поставила президента на розтяжку, названі імена.

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