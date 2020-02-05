Нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк провів екскурсію по депутатською їдальнею і познайомив з меню

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео нардепа в Youtube

"Часи, коли можна було дешево поїсти в їдальні Верховної Ради, давно пройшли, на жаль:)", - підписав свій сюжет Беленюк.

Справді, на деякі продукти харчування в їдальні Ради ціни можна порівняти зі звичайними кафе. Втім, є в меню і досить прості і дешеві страви.

Так, геркулесова каша з родзинками коштуватиме 25 грн, омлет з сиром - 35 грн, голубці обійдуться в 64 грн. Найдорожче обійдуться страви з риби. За 100 гр філе судака в Раді просять 79 грн, а сьомги - 185 грн.

Беленюк уважно зупинився на прайсі.

”Зараз у мене на один обід йде приблизно 300 гривень. Ось сьогодні взяв собі тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною, салат з червоною рибою, перепелиним яйцем і ікрою. Заплатив за це 280 гривень. Судіть самі”- порахував нардеп.

Користувачі Youtube не могли пройти повз цікавої екскурсії і активно взялися коментувати запис. Треба сказати, що більшість коментарів були гнівними.

" Когда же они нажрутся - им все мало и все для них "дорого"(. Идите работать, поживите на наши зарплаты! Тут 100 г. икры уцененной в радость...."

"спс за видео конечно, но теперь я понимаю, что такое "Зажрались", цены народные а ЗП не народные...((( печаль... вам бы слугам и зарплаты как у всех, посмотрел бы, что вы кушали бы"

"Цены вполне себе рыночные, зато ассортимент очень и очень :-)"

"не рабам там покушать нельзя))", "Плачется, дорого, блин, ему. А Вы подумали о тех, кто живёт на 1600 грн. в месяц, хотя прожиточный минимум в этой типа стране немного больше 4 тыс., да и то не посчитана эта цифра. Платят незащищенным в 2.5 раза ниже уровня нищеты! Это геноцид украинцев!!! Что ваша политсила сделала хотя бы минимального"

Інші користувачі згадали про те, що Беленюк прославленим борцем і вимагають битви.

"Не ну чекаємо вже на двобій з ківою,шуфричем та рештою жоппоблока ;)"



Нагадаємо, «Слуга народу» став віце-президентом ПАРЄ, росіяни готуються до втечі: «Ми не потерпимо»

Як повідомляла Politeka, слуга народу засвітила зайве в прозорій блузці, скандальні кадри облетіли мережа: «по-багатому»

Також Politeka писала, що слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа: "неподобство" потрапило на камеру