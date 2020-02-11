Телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський вважає, що міністр культури Володимир Бородянський повинен піти у відставку

Пальчевський заявив, що у міністра раптом прокинулося гостре бажання закрити рот людям, які його не хвалять. Про це бізнесмен розповів в ефірі NewsOne.

За словами Пальчевського, у програмі президента Володимира Зеленського не було пункту про обмеження свободи слова. Зате були обіцянки побудувати дороги, підняти рівень життя в країні і так далі.

«Мені особисто вже зрозуміло, що ніяких епохальних звершень не буде. Їх не буде з тієї причини, що був порушений чіткий лад і було порушено обіцянку людьми, які прийшли до влади, робити все в простому порядку: спочатку посадки, навесні, потім народовиявлення - референдуми, особливо по таким речам, як земля», - зазначив Пальчевський.

На думку Пальчевського, Бородянський повинен покинути свій пост. Він заявив, що міністр культури не має права приймати закон про боротьбу зі свободою слова, оскільки сам донедавна був власником каналу, на якому переважала російська мова. А тепер раптом у Бородянського виникло бажання ввести цензуру для своїх колег.

«Я їх називаю "псевдоязичниками". По-перше, тому що вони всі між собою говорять по-російськи, а по телевізору всі "нібито українською мовою одразу ж починають», - зазначив телеведучий.

Він додав, що у людей типу Бородянського є дві форми існування: в житті - по-російськи, а на публіці – по-українськи. Пальчевський також нагадав, що Бородянський виплатив своїм працівникам премії на 2 млн гривень. Цей вчинок, на думку телеведучого, вбив Бородянського. Тепер йому немає сенсу ходити і розповідати, який він патріот.

«Тому, як кажуть: він зробив свою погану справу - він повинен піти», - підкреслив бізнесмен.

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