Наміри українського президента Володимира Зеленського досягти миру на Донбасі терплять крах і виною цьому – кулуарні ігри в Кремлі

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог і соціолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко, передає Politeka.

За його словами, збіг світового геополітичної і геоекономічної криз робить поведінку путінської Росії, яка страждає від санкцій, все більш агресивною і непередбачуваною, особливо для сусідів - Білорусії, України, Казахстану.

Зараз Кремль, з одного боку, вимагає поступок в Донбасі від Києва і все сильніше тисне на президента України. З іншого боку намагається послабити його владу й авторитет усередині України, дискредитує Зеленського та його політику усіма можливими засобами, позбавляючи його можливості виконати взяті на себе домовленості з Кремлем як публічні у Парижі, так і не публічні в Омані.

«Миротворча стратегія Зеленського піддається як запеклій критиці всередині України за її податливість Москві, так і жорсткому тиску Кремля за її повільність», – наголошує Небоженко.

Як приклад автор наводить Мюнхенську конференцію, де Україна показала неготовність протистояти тиску Росії і Заходу, які вимагають від нашої держави поступок в питанні Донбасу, натомість тільки шантажуючи, як Росія, або ж обіцяючи невизначену економічну допомогу в майбутньому.

Ще більше заплутує донбаський військово-політичний вузол запеклий конфлікт Суркова і Козака. Вони б'ються за контроль над українським напрямком зовнішньої політики Кремля. На кону – тепле місце біля Путіна після конституційної реформи.

Раніше ми писали про те, що український журналіст Роман Цимбалюк попередив Зеленського про те, що політика обіцянок, яку президент продовжує після виборів, ні до чого доброго не призведе. Пацифізм, сповідуваний головою воюючої держави, може обернутися тим, що зрештою Кремль доб'ється того, про що мріє: кинути Україну у вир хаосу і з часом призначити для неї президента вже в Москві.

Нагадаємо, Зеленського атакували прямо в лікарні, кадри ганьби потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Майдан розгорівся під вікнами Зеленського: українці повстали проти путінських законів.

Також Politeka писала, що у Зеленського вразили заявою по Донбасу: «Треба ще розібратися, хто почав...».