Вздовж державного кордону України Володимир Путін розмістив боєздатне багатотисячне угруповання військ

Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, передає Обозреватель.

У цілому, уздовж кордону з Україною Російська Федерація, в тому числі і на окупованих територіях, розмістила близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

"Також це 1 100 танків, 2 500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", – додав офіцер розвідки.

За словами Скібіцького, ці угруповання Російська Федерація може посилити за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦОМР), які можуть мобілізувати близько 40 тисяч чоловік.

"В безпосередній близькості від наших кордонів фактично завершено створення ЦОМР в Богучар (Білгородська область), в Каменськ-Шахтинський ( Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне)", – підкреслив представник Головного управління розвідки.

Підсумовуючи, Вадим Скібіцький додав, що нарощування угрупування російсько-тужних окупаційних військ, насамперед у Західному і Південному військових округах, почалося відразу після початку агресії проти України.

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