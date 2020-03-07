Члени Конгресу США були неофіційно повідомлені про плани Міністерства оборони надати Україні нову військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів

Голови і високопоставлені члени відповідних комітетів Конгресу будуть мати можливість ознайомитися з пакетами допомогою до офіційного повідомлення Конгресу, передають закордонні ЗМІ.

Це перша половина із 250 мільйонів доларів, виділених на допомогу Україні у сфері безпеки.

Новий пакет допомоги включає в себе контр-артилерійські радари і збройні патрульні катери Mark VI, останнє вважається особливо важливим, з огляду на напруження у відносинах України з Росією в Чорному і Азовському морях.

"У відповідності з політикою, міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні або очікуючі пакети допомоги в області безпеки, поки знаходиться на розгляді в Конгресі", - заявила офіційний представник Пентагону підполковник Карла Глісон.

Раніше ми повідомляли, держсекретар США Майк Помпео під час Мюнхенської конференції з безпеки розкрив деталі угоди між штатами та Україною у сфері озброєння. Помео назвав причину, чому США надали озброєння: "Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії".

З цими ж цілями штати допомагають Україні у сфері кібербезпеки. Помпео підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій і будуть підтримувати суверенітет України.

Також ми розповідали, що в США завершили процес оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності. Передбачається, що це стане ключовим моментом у захисті від російської ядерної зброї малої потужності, так як ця країна схильна вважати, що застосування такої зброї здатне дати їй перевагу над США і їх союзниками.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

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