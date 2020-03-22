Коронавірус Covid-19 в Італії спровокував загибель сотень людей всього за день

Як повідомляє Politeka, про це розповів журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський у своєму новому відеозверненні (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«600 з гаком людей померло в Італії. Але є і хороша новина: на тисячу менше хворих італійців пишуть, що з'явилося «світло в кінці тунелю». Дай Бог, і в їх – італійських, і наших – українських, темних тунелях, з'явиться цей світ», - зазначив він.

При цьому на самому відео помітна напис: "Промінь надії...поки в Італії".

До цього ми писали, що український журналіст Андрій Пальчевський розповів, як зараз йдуть справи з коронавірусом у світі.

Так, за словами Пальчевського боротьба з коронавірусом на Сході йде успішно, на відміну від Заходу. Як зазначив телеведучий, найкращою країною по боротьбі з недугою стала Південна Корея. В останній були створені понад 600 пунктів забору матеріалу для досліджень.

Адже гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявляв, що весь успіх у боротьбі з епідемією полягає в кількості тестів. Останні роблять, навіть не виходячи з авто.

Пальчевський навів такі дані, щоб українці знали, що потрібно робити в нашій країні, й чого вимагати від влади.

Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 22. März 2020

Нагадаємо, що названо епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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