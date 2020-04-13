Люди не в захваті від мільйона доларів

Українці відреагували на заяву Зеленського про вакцину в мережі

Так, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 мільйон доларів тому, хто винайде вакцину від смертельного вірусу, який вирує в нашій країні і в світі.

«Просто усвідомте: за порятунок нації - 1 лям, за успіх у суді з "Газпромом" - десятки лямів», - зазначили в популярному телеграм-каналі Черговий ООС.

Зазначимо, що Економічна правда повідомляла, що Wikborg забезпечує супровід арбітражних проваджень за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому" з 2014 року. Між компаніями укладені угоди загальною вартістю майже 50 млн євро.

У мережі з'явилися коментарі з приводу того, що пропонує президент. Багато хто не вірять у те, що в Україні взагалі можливо винайти вакцину. Інші ж відзначили, що ця вакцина коштує в рази дорожче, ніж може запропонувати Зеленський.

«Краще б промовчав... Працюють в Японії, Франції, Ізраїлі. Там бюджетів по мільйону в день», «спочатку науку вбили, а тепер щось хочемо... звертайтесь до шаманів і екстрасенсів...», «Впевнена що вакцина давно вже десь готова і чекають збору грошей за миллиончику. Не платите...так віддадуть, коли самих притисне.», «Я впевнений, що за цю вакцину дадуть 10 мільярдів,а він мільйон, навіть не смішно.», «Вже ніхто в порожні обіцянки не вірить», «Хотілося б побачити, коли пред'являть рахунок і доведеться розрахуватися. Плачевний буде вид.», після 4000 баксів вчителям, знову вирішив обіцяти валюті», «Це шо, він збирається подарувати американцям мільйон наших доларів за винахід вакцини, яку вони коли-небудь, може бути, будуть нам продавати? Ничче не розумію!», – пишуть в мережі українці.

Нагадаємо, що президент України пообіцяв виплатити мільйон доларів вітчизняним академікам, якщо ті зможуть розробити вакцину або ліки від «уханьского» вірусу. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листа на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде чи ліки вакцину, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів», - зізнався він.

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