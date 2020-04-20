А також закликав шукати позитив у ситуації, що склалася

Володимир Зеленський помітно погладшав за майже рік свого президентства

Українці звернули увагу на округлі форми гаранта під час великоднього відеозвернення. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

У своїй промові Зеленський подякував українцям за те, що дотримують карантин і відмовилися від масових відвідин церков на Великдень.

Так, за його даними, в цьому році на богослужіння прийшло 130 тисяч віруючих, тоді як роком раніше на Великдень у церквах зібралося сім з половиною мільйонів парафіян.

Проте, в коментарях люди засумнівалися, що всі действтельно дотримувалися карантинних приписів.

«Зате всі сім'ями по гостям розповзлися», - пишуть в мережі.

Також Зеленський закликав народ України шукати позитив у ситуації, що склалася.

Проте такі слова не сподобалися українцям, які, згідно з офіційною статистикою, помітно зубожіли на карантині.

«"Позитив" - грошей немає, але ви тримайтеся», «Він реально знущається... смаколики. А де гроші на все це взяти», «На смаколики в українців є гроші? Народ в Україні недоїдає!!!», «А після свят— зуби на полицю», - різко відреагували на звернення в мережі.

При цьому українці також відзначили, що за останній час змінилася зовнішність Зеленського, він помітно округлився.

Зазначимо, це вже не перший раз, коли українці звертають увагу на те, що президент поправився.

«А личко все кругліє і кругліє...», «Пухне з голоду», «Розбухнув», - такими коментарями супроводили нещодавнє звернення Зеленського з нагоди обміну полоненими.

Нагадаємо, Зеленського рознесли за реакцію на пожежу в Чорнобилі: «на Оман час є, а 100 км від Києва – далеко».

Як повідомляла Politeka, ситуація з обміном полонених на межі, Зеленського вивели на чисту воду: "Це люди, які не мають відношення до конфлікту".

Також Politeka писала, що розкрито наслідки російських умов для України: "300 років доведеться..."