Незважаючи на карантинні обмеження, ресторан депутата від «Слуги народу», ресторатора Миколи Тищенка продовжує приймати гостей

Про це заявили журналісти програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом. Кореспонденти влаштували засідку під елітним рестораном «Велюр» у Києві, який належить Тищенку. Правда, сам депутат заперечує цей факт. З'ясувалося, що ресторан продовжують відвідувати депутати і люди, близькі до студії «Квартал 95». У ресторані були помічені депутати Антон Яценко та Ігор Негулевський, екс-продюсер Кварталу 95 Сергій Трофимов, а також менеджер Метінвесту Віталій Кисіль. Крім цього, в оточенні соратників Ігоря Коломойського в закладі був Павло Куфтирьов. Однак, коли журналіст намагався замовити столик у закладі, йому відмовили, зазначивши, що ресторан не працює.

За час чергування біля закладу журналісти зафіксували десятки людей. Впускали тільки тих, кого впізнавав офіціант. Тобто, тільки «своїх» віп-клієнтів. Зазначимо, що розслідування викликало величезний резонанс в мережі. Прості українці та лідери думок обрушилися з критикою на Тищенка і «слуг».

Екс-депутат Київради Олексій Давиденко на своїй сторінці у Facebook написав: «Які ж ви Виродки! Ви с*** зупинили всю країну - ви ввели для всіх бізнесів карантин. Тисячі бізнесів закрилися - десятки тисяч людей сидять без роботи. Ви ловите мужика за купання в Дніпрі. Ви штрафуєте кафе за винесення кави».

Тим часом, в Україні один за одним починають спалахувати «голодні бунти». Так, у Мелітополі мітингували підприємці, які торгують на міських ринках, а по всій Україні на протести вийшли фермери, чий урожай пропадає.

Нагадаємо, що новий голодний бунт спалахнув в Україні, людей штрафують і залякують: кадри, що відбувається.

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