Повне зняття карантину може відбутися в червні або липні, а може навіть і не раніше вересня
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності в Україні.
"Хочу внести ясність по термінах карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липні, а може і в серпні або вересні", - зазначив він.
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Також він підкреслив, що повне зняття карантину вже зараз загрожує наслідками.
"Якщо б зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, роботу ТРЦ, масові контакти людей між собою. Такі речі майже з 100% вірогідністю могли б призвести до спалаху епідемії і необхідності повторно вводити жорсткі карантинні заходи", - повідомив політик.
Відзначимо, що в деяких регіонах України карантин буде продовжено навіть після його офіційного зняття в країні.
Прем'єр-міністр України уточнив, що мова йде про ситуації, коли в окремому регіоні або місті країни буде тривати спалах смертоносного китайського вірусу.
Нагадаємо, раніше було оголошено про продовження карантину до 22 травня. У той же час з 11 травня на українців чекають деякі послаблення обмежень, які не торкнуться тих галузей, що лідирують за кількістю хворих китайським вірусом.
Нагадаємо, карантин продовжили до 22 травня, але не для всіх: кому дозволили працювати з 11 травня, повний список.
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