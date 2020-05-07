Нардепи внесли Верховну Раду законопроект, який дозволяє чиновникам не вносити до декларації позашлюбних дітей

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендує прийняти за основу і в цілому законопроект 3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Даний законопроект дозволяє чиновникам не декларувати майно, оформлене на неповнолітніх дітей, які не проживають разом з декларантом. Також документ дозволяє не декларувати доходи радників президента України на громадських засадах.

Очікується, що голосування щодо даного законопроекту може відбутися 12 травня.

Зазначимо, озвучується думка, що нардепи поспішають з прийняттям закону, щоб встигнути переписати майно на дітей, зареєструвати дітей в інше місце.

Як извество, річне декларування завершується 1 червня.

Відзначимо, такий хід нардепів викликав просто шквал в мережі. Українці обурені новою хитрістю депутатів.

«Ну нормально че... Тепер "нові обличчя" з СН будуть записувати 27 автомобілів не на маму, а на позашлюбних дітей», «Прикольно, заводиш дитини на боці і переписуєш на нього все, претензій у податкової немає», «таки Знайшли лазівку», «Тепер по Україні підуть гуляти нові Остапи Бендери, незаконно народжені діти лейтената Шмідта», «Не проживають з декларантом за паперів, досить прописатися в одному з несолкьих будинків (де ви бачили одну квартиру у депутата). І все - жити то необов'язково за пропискою, а декларувати нічо не треба», "Відчуття що намагаються будь-яким способом домогтися нового майдану", - пишуть в Інтернеті.

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