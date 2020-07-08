В ДБР повідомили про нові подробиці у розслідуванні відпочинку екс-президента України Петра Порошенка на Мальдівах

Як передає Politeka.net, інформація з'явилася в пресслужбі відомства.

У повідомленні відзначається, що правоохоронці підозрюють екс-начальника військової частини Держприкордонслужби у незаконному переправленні через державний кордон низки осіб шляхом використання свого службового становища.

"Зараз встановлюється коло всіх посадових осіб, причетних до організації, створення і використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України. Їхнім діям буде дана належна правова оцінка", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років. Більш того, протягом 3 років йому буде заборонено обіймати державні посади.

Як відомо, наприкінці квітня 2017 року Петро Порошенко чартерним рейсом полетів на відпочинок на Мальдівські острови. Принаймні так стверджували ряд ЗМІ і розповів в ефірі телеканалу ZIK народний депутат Сергій Лещенко.

На віллі він провів п'ять днів. Оренда квартир на приватному острові коштує близько $25 тис на добу. Нібито саме тут він зазначав і один зі своїх днів народження. Прилітав сюди з дружиною Мариною, сином Олексієм, невісткою Юлією та онуками.

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