В ДБР повідомили про нові подробиці у розслідуванні відпочинку екс-президента України Петра Порошенка на Мальдівах
Як передає Politeka.net, інформація з'явилася в пресслужбі відомства.
У повідомленні відзначається, що правоохоронці підозрюють екс-начальника військової частини Держприкордонслужби у незаконному переправленні через державний кордон низки осіб шляхом використання свого службового становища.
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"Зараз встановлюється коло всіх посадових осіб, причетних до організації, створення і використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України. Їхнім діям буде дана належна правова оцінка", - йдеться в повідомленні.
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років. Більш того, протягом 3 років йому буде заборонено обіймати державні посади.
Як відомо, наприкінці квітня 2017 року Петро Порошенко чартерним рейсом полетів на відпочинок на Мальдівські острови. Принаймні так стверджували ряд ЗМІ і розповів в ефірі телеканалу ZIK народний депутат Сергій Лещенко.
На віллі він провів п'ять днів. Оренда квартир на приватному острові коштує близько $25 тис на добу. Нібито саме тут він зазначав і один зі своїх днів народження. Прилітав сюди з дружиною Мариною, сином Олексієм, невісткою Юлією та онуками.
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