Нардеп Ілля Ківа неоднозначно відреагував на запитання журналістки про те, де він збирається відпочивати влітку

Як повідомляє Politeka.net, відео опублікувала Леся Виговська на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскролльте до кінця новини).

"Ви якось залицяючись… все в порядку? За кордоном, напевно. Ще не вирішив. Я думаю, в Туреччині чи Чорногорії", – сказав Ківа.

Крім того, він розповів, що планує витратити близько 70 тисяч на свій відпочинок.

"Думаю, тисяч 70. Це ті гроші, які платить мені держава", – сказав нардеп.

Журналістка написала в описі під роликом, що думає про відповідь Ківи.

"Ілля Ківа звинувачує мене в тому, що я заграю до нього. Ну, що тут сказати: всяке може здаватися, якщо стільки перенюхати. О, і скажіть йому хтось при зустрічі, що мити руки потрібно не лише після туалету, якщо хочеш уникнути зараження COVID-19", – написала Виговська.

Раніше ми повідомляли, Ківа "вляпався" в черговий гучний скандал. Журналісти зняли його листування з нібито депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським. Український народний обранець запитав у російського колеги про його самопочуття, а потім почав набирати повідомлення, в якому різко висловився про прем'єра Олексія Гончарука і уряд загалом. При цьому Ківа не гребував матюків.

В бесіді з журналістами Ківа підтвердив, що листувався з Жириновським. Втім прес-служба останнього спростувала цю інформацію, назвавши "фейком".

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