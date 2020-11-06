Колишній народний депутат України, політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко прокоментував нещодавне рішення президента Володимира Зеленського щодо звільнення суддів КСУ

За його словами, глава держави не має права прибирати з посад усіх суддів.

Відповідне відео опублікували на каналі "Politeka Online" в YouTube.

Екс-нардеп Микола Томенко вважає, що неможливо позбавляти повноважень всіх суддів КС, так як там сидять люди, які нормально виконують свої обов'язки. Політик підкреслив, що це самостійні люди, яких обирали згідно з квотами.

Також український політик і колишній народний депутат згадав рішення Конституційного Суду щодо узурпації, на той час, глави держави Віктора Януковича.

"Тоді йшлося тільки про суддів, призначених за квотою Верховної Ради. Тобто, Верховна Рада повернулася до своїх суддів і 5 поміняла", - згадує український політик.

Крім того, Томенко нагадав українцям часи, коли в головному кріслі країни сидів Петро Порошенко. Тоді в Конституції нашої країни було написано, що фінансування Конституційного Суду відбувається окремим рядком. За його словами, в документі також було зазначено, що це відбувається за поданням голови суду.

Микола Томенко здивував українців розміром фінансування КСУ. Він повідомив, що на роботу цього суду витрачається приблизно 1 мільярд гривень. У зв'язку з цим, як стверджує Томенко, судді "живуть, як вареники в сметані", отримуючи хабарі.

"Члени Конституційного Суду - дуже ласі на хабарі. А коли приймалося рішення про дострокові вибори парламенту, частині суддів пообіцяли, що будуть не знімати, а частина суддів отримала за це хабарі", - розкрив невідомі факти про суддів Конституційного Суду політик Микола Томенко.

Нагадаємо, що політик Микола Томенко прокоментував прийнятий законопроект про бюджет на 2021 рік.

Як повідомляла Politeka, під стінами КСУ в Києві пройшов гучний мітинг через скасування електронного декларування суддів.

Також Politeka писала, що Дмитро Снєгирьов розповів, хто стоїть за скандальними рішеннями КСУ.