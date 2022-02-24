У четвер, 24 лютого, Президент України Володимир Зеленський на термінових зборах зробив ряд заяв. Про це повідомляє Politeka.net.
За словами глави держави, Україну атакували з півдня, сходу і півночі. ЗСУ вступили у важкі бої. У зв'язку з вторгненням РФ, гарант заявив про розірвання дипломатичних відносин з агресором.
Зеленський закликав вступати до лав територіальної оборони, в яких видаватимуть зброю всім боєздатним громадянам. Гарант заявив про готовність зняти санкції з низки громадян, якщо ті будуть битися з ворогом.
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"Від сьогодні наші держави по різні сторони світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла, але багато все-таки залежить від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть вибирати, на якому шляху сьогодні кожен особисто. Всім, хто в Росії, хто не втратив совість, час вийти й заявити протести проти цієї війни", - закликав Зеленський.
Зазначимо, пізніше стало відомо, що президент вніс до Верховної Ради законопроєкт Про загальну мобілізацію.
За правилами, якщо оголосять загальну мобілізацію, тоді кожен військовозобов'язаний, у тому числі випускники військових кафедр, які не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній, повинні будуть з'явитися до військкомату, не чекаючи повістки.
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