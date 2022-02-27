Як пише Politeka.net, Туреччина, яка контролює прохід кораблів з Середземного в Чорне море, вирішила закрити протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів Росії. Про це повідомив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
"Це вже зараз переросло у війну... Це не військова операція, це офіційно воєнний стан. У цьому випадку, звичайно, хто б це не був, Росія чи Україна, ми будемо виконувати положення Конвенції", - заявив глава МЗС.
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