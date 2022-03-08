Як пише Politeka.net, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль записав відеозвернення до українців на 13 день війни з російськими окупантами. У своєму виступі глава Уряду подякував українцям за опір, який вони показали ворогам, а також закликав людей в тилу повертатися до роботи.

"Війна, це не тільки фронт, це також тил, який повинен бути надійним і стабільним. Під час війни складно займатися буденною роботою, хочеться бачити свій особистий внесок у перемогу тут і зараз. Але кожен повинен бути на своєму місці. Це теж героїзм-побороти себе і в умовах постійних повітряних тривог, переживань за рідних, стресу, кожен день йти на роботу і робити свою справу. Всі ви герої, тому що працюєте в своїй державі під час війни", - звернувся Шмигаль до українських громадян.

Прем'єр-міністр також заявив, що Уряд працює над тим, щоб доставляти гуманітарну допомогу в міста, які найбільше постраждали від російського вторгнення. Крім того, Шмигаль запевнив українців, що всі малозабезпечені версти населення отримають свої соціальні виплати.

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