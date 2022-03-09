Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про головні намічені пункти нових переговорів з Росією.

У мережі з'явилося відео з відповідною заявою голови МЗС. У ньому Кулеба розповів, що зараз йде підготовка до його завтрашньої зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка пройде в турецькому місті Анталья.

Кулеба відразу підкреслив, що його очікування від нових переговорів вельми стримані. У той же час він запевнив, що Україна буде робити все, щоб домогтися своїх цілей.

Міністр виділив три ключові пункти, які напередодні переговорів ставить перед собою його відомство.

«Наші інтереси: припинити вогонь, звільнити наші території і, безумовно, рішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією», - заявив Кулеба.

Він додав, що їде на ці переговори з сильною позицією, підкріпленою діями українських військових, політичною волею президента Володимира Зеленського і підтримкою зарубіжних партнерів.

«Ми будемо вичавлювати максимум в інтересах України і українського народу», - підкреслив Кулеба.

Втім, він зазначив, що результат переговорів залежить також від того, з якими інструкціями на них їде Лавров.

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Як повідомляла Politeka, Кулеба заявив, що Росія хоче уникнути санкцій.

Також Politeka писала, що глава МЗС України Кулеба заявив про відключення Росії від SWIFT, з'явилися подробиці.