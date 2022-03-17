Як пише Politeka.net, Прем'єр України Денис Шмигаш вирішив провести переговори з компанією Nestle, щоб вона припинила співпрацювати з Росією і платити там податки. Про це глава Уряду повідомив у себе на сторінці в Твіттер.

"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов взаєморозуміння. Робочі місця і податки сплачені до бюджету країни-терориста – це фінансування вбивств беззахисних дітей і жінок. Сподіваюся, Nestle змінить своє рішення", - написав Шмигаль, розповівши про невдалі переговори з корпорацією.

Варто відзначити, що тільки в 2020 році компанія сплатила до бюджету Росії понад 500 млн доларів, незважаючи на карантинні обмеження.

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