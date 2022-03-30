Як пише Politeka.net, українці практично з перших днів веде переговори про мир з Росією, яка сама вийшла з цією пропозицією, коли початковий план провалився. В українській делегації багато українських політиків, включаючи радника голови офісу Президента України Володимира Зеленського Михайла Подоляка. Він під час брифінгу розповів, яку роль відіграє російський мільярдер Роман Абрамович, передає "Укрінформ".
"Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він частково модерує процес, з точки зору щоб не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", - зазначив Подоляк.
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