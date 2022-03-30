Як пише Politeka.net, українці практично з перших днів веде переговори про мир з Росією, яка сама вийшла з цією пропозицією, коли початковий план провалився. В українській делегації багато українських політиків, включаючи радника голови офісу Президента України Володимира Зеленського Михайла Подоляка. Він під час брифінгу розповів, яку роль відіграє російський мільярдер Роман Абрамович, передає "Укрінформ".

Михаил Подоляк

"Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він частково модерує процес, з точки зору щоб не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", - зазначив Подоляк.

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