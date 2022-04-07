Євросоюз затвердив нові санкції проти, що вони включають в себе, крім вугільного ембарго і транспортної блокади.

Євросоюзу вдалося на другий день затвердити п'ятий пакет санкцій проти росії після свідчень про звірства росіян в українській Бучі, що містить, зокрема, вугільне ембарго. Про це повідомляє французьке головування в Раді ЄС.

Як і очікувалося, пакет міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового і апарату безпеки РФ і ключових осіб з промислового і технологічного сектора.

Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, ввести заборону на постачання зброї в рф і заборонити експорт низки товарів в країну-агресор. Останній оцінюється в 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари.

Щодо вугільного ембарго, як і очікувалося, країни погодилися ввести його, але дата поки невідома. Як повідомлялося, ЄС планували відстрочити початок його дії на серпень.

Ембарго торкнеться також ряду інших товарів і сировини на суму 5,5 млрд.євро щорічно. Як раніше зазначалося, в список увійшла і російська деревина.

ЄС не забув і про порти: російським суднам заборонять заходити в порти країн-членів Євросоюзу, а операторам дорожнього транспорту тепер не можна буде працювати на території блоку.

Після публікації в Офіційному віснику ЄС у п'ятницю заходи набудуть чинності.

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