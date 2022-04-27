Про це з посиланням на власні джерела повідомило російське видання «Медуза». Близькі до Кремля люди стверджують, що вже в середині травня в так званих «Л/ДНР» планують провести референдуми про входження до складу Росії.

За даними джерел, 14 і 15 травня відповідно будуть підняті питання про приєднання "республік" до рф в межах, визнаних Путіним 21 лютого. Йдеться про "історичні кордони Донецької та Луганської областей України" - як було прописано у відповідному указі Кремля.

Крім того, Росія хоче створити на території України ще одну псевдо-Республіку: референдум про проголошення "незалежності" Москва планує провести в Херсонській області. При цьому надалі для "ХНР" передбачена та ж доля, що і для "Л/ДНР " - приєднання до Росії.

Джерела "Медузи" стверджують, що в Кремлі хотіли провести референдуми раніше – ще в кінці квітня, проте терміни вже кілька разів зсувалися через провали російської армії на фронті. Також джерела стверджують, що в російському уряді не в захваті від ідеї приєднання до рф українських регіонів, однак на цьому наполягає особисто Путін.

Стало також відомо, що в Росії змінили кураторів "Л/ДНР": замість заступника голови Адміністрації президента рф Дмитра Козака займатися питаннями «республік» тепер буде перший заступник голови АП рф Сергій Кирієнко разом з главою кремлівського управління внутрішньої політики Андрієм Яріним.

Джерела стверджують, що така рокіровка сталася через невдоволення Путіна Козаком у зв'язку з невдачами російських окупантів в Україні.

Зараз російські куратори зайнялися пошуком "політруків" або "замполітів" - політтехнологів, які повинні підготувати референдуми, а пізніше працювати в "військово-цивільних адміністраціях". Однак, зазначається, що ці пошуки проходять важко, адже платити за роботу на Донбасі Кремль хоче за "довоєнними" тарифами.

"Вони ("замполіти" - прим. ред) потрібні для того, щоб утримувати владу на зайнятих територіях. Щоб їх жителі в спину не стріляли. Зараз у багатьох пунктах за фактом залишаються українські адміністрації, які впливають на переконання людей. Цьому треба протистояти", - розповіло джерело.

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