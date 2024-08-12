Вторгнення в Україну було великою стратегічною помилкою, підтримка Ірану може бути ще більшим прорахунком.

Готовність Путіна надати військову підтримку Ірану в його конфронтації з Ізраїлем, що поглиблюється, може виявитися ще більшою стратегічною катастрофою, ніж його повномасштабне вторгнення в Україну.

Політична доцільність стала рушійною силою військового союзу між Кремлем та Іраном, що склався за останні два роки.

Хоча в Росії довга історія співпраці з Тегераном, починаючи з радянських часів, відносини часто затьмарювалися взаємними підозрами, особливо з боку іранців, у яких залишилися гіркі спогади про багатовікове бажання Москви підкорити країну своїй волі.

Незважаючи на це, дві країни тісно співпрацювали з питань після іранської революції 1979 року, не в останню чергу на ядерному фронті, де Москва зробила значний внесок у будівництво іранського ядерного реактора в Бушері в Перській затоці.

Ця підтримка зберігалася, незважаючи на глибокі сумніви Кремля щодо спроб Ірану придбати ядерну зброю.

Москва також надавала технічну допомогу в інших чутливих галузях, таких як розробка балістичних ракет.

Однак відносини вийшли на абсолютно новий рівень після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли міжнародна ізоляція, в якій опинилася Москва внаслідок її неспровокованої агресії, змусила її ще більше зблизитися до Тегерана.

Для Путіна надання військової підтримки Ірану не обходиться без ускладнень, не в останню чергу через наслідки, які це може мати для його давньої дружби з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Ще одним фактором, який вплине на розрахунки Путіна, є його розуміння того, що в будь-якій конфронтації між Ізраїлем та Іраном аятоли гарантовано виявляться на стороні, що програла.

Після великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, розпочавши вторгнення в Україну в 2022 році, він не може дозволити собі зробити ще одну потенційно згубну помилку судження, підтримавши Іран у війні з Ізраїлем, в якій іранці не мають жодних шансів на перемогу.

Джерело: telegraph .

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