Відома голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі побувала на зустрічі з дітьми

Знаменитість поспілкувалася з хлопцями в рамках глобальної програми, присвяченої світу, пише Рoliteka.net.

Знімки із зустрічі, яка відбулася 15 грудня, оприлюднили в Instagram.

Для свого виходу зірка обрала білу вільну сорочку і чорні брюки. Артистка зав'язала края верхньої частини одягу, тим самим підкресливши ідеальну талію, і показавши досконале тіло.

На одному з кадрів помітно, як Джолі щось пояснює дітям, присівши на край столу. При цьому в руках у артистки була кружка.

Пости з фото артистки зібрали більше 1000 лайків та багато коментарів. Іноземні користувачі написали артистці вірші, а також інші компліменти.

Нагадаємо, колишня дружина Бреда Пітта, Анджеліна Джолі, так і не завела сторінку в Instagram, однак це не заважає її шанувальникам і колегам викладати фото з нею на простори інтернету.

Нещодавно актриса Сальма Хайєк зробила селфи з Анджеліною Джолі і поділилася ним у своєму Instagram.

На знімку дві красуні дивляться в камеру і посміхаються.

"Чорт забирай, мені так пощастило... Я думала, що просто збираюся працювати з великими акторами, що грають інопланетян; але я до того ж ще й подружилася з дивовижними людьми", - написала Співачка.

Раніше ми писали, що три роки в родині зірки працювала глуха Антонетта Аббамонте, яка навчала двох її дітей (з шести) мови жестів.

За словами жінки, Джолі вела з нею дуже зарозуміло і дивилася на неї зверху вниз, розцінюючи як «людини другого класу».

Нещодавно Аббамонте повідомила, що Анджеліна Джолі взяла її ідею про створення глухого супергероя.

Зараз вчителю хочеться, щоб світ дізнався - не можна так ставитися до глухих людей.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі протягом 20 років знаходиться в центрі уваги, а світ не перестає захоплюватися її красою. Секрети привабливості зірки такі: догляд за шкірою з раннього віку і мінімум макіяжу.

Також знаменитість ретельно підбирає засоби для зняття макіяжу для того, щоб не зашкодити шкірі.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".

Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці.