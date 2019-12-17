Російську телеведучу Ангеліну Вовк, яка нещодавно накинулася на співачку Софію Ротару через її участь в "Пісні року", очікують серйозні зміни в житті

Правду кажуть, що любові всі віки покірні. Так, 77-річна Ангеліна Вовк не стала заперечувати свій зв'язок з істориком музики Михайлом Куніциним, а ще більше підлила масла у вогонь, коли заявила про весілля, пишуть російські ЗМІ.

Так, ведуча прокоментувала чутки про роман з чоловіком, що молодше її більш ніж на 25 років.

"Міша правда зробив мені пропозицію!, - приголомшила визнанням Вовк. - Щодо весілля – ще поки я роздумую".

Останнім часом парочку часто бачать разом на різних заходах. Вони обидва діляться кадрами в Instagram.

У підписі до відео, зробленому на дні народження Ангеліни, Куніцин назвав її "гарячою коханою" та "прекрасним ангелом".

"Ми вже почали відзначати і вітати! Дорога і гаряче кохана Ліночка @angelina_vovk ! З днем народження! Взагалі, це нас треба вітати, що сьогодні той день, коли ти прийшла у цей світ і робиш його (і нас!) краще! Вітаю, прекрасний Ангел!", - написав залицяльник Ангеліни Вовк.

Не дивлячись на свій вік, знаменітисть веде активне життя. Нагадаємо, що вона двічі була заміжня. Перший шлюб тривав 16 років, а другий - 13. Дітей у Вовк немає.

Раніше ми повідомляли, Вовк оскандалилася своїми нападками на українську народну артистку Софію Ротару. Коли остання заявила про намір повернутися в Росію після тривалої перерви для участі в "Пісні року" і декількох новорічних корпоративах, ведуча образила її, назвавши меркантильною.

"Я завжди дивуюся ось такій позиції людини, вона викликає подив. Ну, по-перше, якщо ти так погано ставишся до Росії, ну навіщо ти сюди їдеш за грошима? На місці Софії я б не поїхала сюди заробляти, як би ні були потрібні гроші. Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - заявляла тоді Вовк, додавши, що ні за що тепер не піде на концерт Ротару і не стане їй аплодувати.

Нагадаємо, спливла правда, чому Софія Ротару повертається в Росію

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