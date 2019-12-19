Сім'ю російської зірки Анастасії Заворотнюк продовжують атакувати

Відомий співак Данте вирішив заступитися за актрису, яка продовжує боротися зі смертельною недугою, пишуть Дні.

Як відомо, нещодавно в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Анастасію Заворотнюк на тлі ускладнень нібито паралізувало.

Оточення актриси продовжує мовчати, тому за актрису вирішив заступитися співак Данте, який знаходився в аналогічній ситуації.

Він стверджує, що рідним російської зірки зараз зовсім не хочеться, щоб хтось сунув свій ніс в їхні проблеми, оскільки хвороба рідної людини - це завжди важко.

"Я в цій ситуації абсолютно і повністю підтримую родичів Насті, тому що сам одного разу потрапляв у подібну. Коли на шоу "Голос" я відкрито заявив про своє важке захворювання з легкими, замість підтримки від своєї аудиторії я отримав величезну кількість осуду, негативу в соціальних мережах", – ділиться спогадами музикант.

Данте також закликав захистити Анастасію Заворотнюк від будь-якого негативу, який може проявляти суспільство, адже критика може лише погіршити її стан здоров'я.

"Тому, коли людина хворіє, її треба максимально вберегти від будь-яких негативних факторів, в тому числі і від настирливих фанатів, преси. Тому я підтримую сім'ю Насті Заворотнюк і бажаю їй якнайшвидшого одужання!" – резюмував відомий співак.

Раніше ми розповідали про зв'язок колишнього коханця Анастасії Заворотнюк з "Слугою народу". З'ясувалося, що актор Сергій Жигунов, який певний час крутив роман з "прекрасною нянею", займався піаром українського серіалу на території РФ.

Популярний серіал "Слуга народу", в якому головну роль зіграв президент України Володимир Зеленський, на заході представив режисер Олексій Кирющенко, з яким довго час дружить сам Сергій Жигунов.

Дозвіл на піар популярного серіалу в РФ артист отримав у творців багатосерійної картини.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.