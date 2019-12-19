Відома російська актриса Світлана Ходченкова здивувала знімком в незвичайному образі

36-річна знаменитість любить ділитися з підписниками новими кадрами зі свого життя. Як повідомляє Politeka, цього разу актриса опублікувала у своєму Instagram загадковий чорно-білий знімок.

На фото Ходченкова позує в досить незвичному образі. Актриса одягнена в чорний безформний балахон, а її волосся буквально стоять дибки наче її вдарило струмом. Образ доповнює легкий, природний макіяж і загадковий вираз обличчя актриси.

Її шанувальники тут же взялися коментувати нове фото.

«Дуже класно», «14 років», «Яка ти прекрасна. Хмара», «Фея», «Зв'язок з космосом», «Обережно! Наелектризована!», «Взагалі-то на відьму ви схожі Світлано», «Знову з розеткою балувалася…», «До чого призводить необережне поводження з електрикою», - жартують фанати актриси.

Варто відзначити, що Ходченкова неодноразово працювала з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. Разом з ним актриса виконувала головні ролі в таких фільмах, як: три частини «Кохання у великому місті», «Службовий роман. Наш час», «Ржевський проти Наполеона», «Наполеон і Жозефіна». Враховуючи, що в фільмах Зеленський і Ходченкова грали закоханих, їм неодноразово доводилося цілуватися на знімальному майданчику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відому російську актрису Світлану Ходченкову запідозрили у вагітності.

36-річна зірка російського кіно здивувала своїх шанувальників несподіваними змінами в зовнішності. Так, Ходченкову стали все частіше помічати в мішкуватому одязі, яка ретельно приховує її фігуру.

Ці зміни співпали за часом з появою чуток про роман актриси з 40-річним коміком і колишнім КВНщиком Семеном Слепаковым. Як зазначалося, закоханих помітили в Ермітажі, вони цілувалися і обіймалися у всіх на виду. Російські ЗМІ писали, що між Слепаковым і Ходченкової могли виникнути відносини на зйомках серіалу «Домашній арешт».

Фанати активно обговорюють можливість зоряного романа і все частіше цікавляться у Ходченкової, чи не вагітна вона. Днями актриса знову підігріла ці чутки, опублікувавши у своєму Instagram фото в мішкуватому піджаку, який підозріло випирає на кругленькому животі зірки.

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