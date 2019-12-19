Відома українська співачка Аліна Гросу показала новий цибулю

Артистка похвалилася новим образом в костюмі. Аліна в цей раз здалася в піджаку і штанях. Також видніється біла сорочка. Про це пише Politeka.

Гросу розповіла, що сьогодні буде у Палаці Україна. Також вона додала, що в новорічну ніч покажуть її по одному з телеканалів.

"Будемо створювати вам святковий настрій!:) ви не проти?))", - поділилась співачка.а

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Яка ти красива. Крута. Супер костюм. Удачі тобі, Аліночка", "Яка жінка, мені б таку".

Раніше ми повідомляли, що Гросу в шкірі показала людини, який «вивів її в люди».

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«Сьогодні день народження у мого самого близького, рідного, самого доброго і самого цілеспрямованого в світі людини❤❤❤ моя кохана, люба матусю!!!», – пише артистка під знімком і додає, що її найрідніша людина колись обов'язково буде пишатися нею:

«Спасибі Богу, що саме ти моя мама, я хочу, щоб ти була завжди щаслива по-справжньому, я хочу, щоб ти завжди відчувала, що ти мені, нашій родині та всьому оточенню шалено потрібна... ми з братами коли-небудь станемо справжньою гордістю для тебе і тата!)», - написала Гросу Инстаграме.

Повідомлялося, що Гросу приголомшила зовнішнім виглядом в новому зухвалому іміджі.

24-річна співачка Аліна Гросу вирішила похвалитися своїми чобітками, а щоб краще було видно на фото, залізла повыша і задерла ноги

"#красноенастроение Разом з @music.yandex ❤️ скільки новинок і крутих нових штук нас чекає...😍😍😍❤️ А ви через якийсь Додаток слухаєте/завантажуєте музику?))", - запитала у своїх фанатів Гросу.

Нагадаємо, Гросу приїхала в Київ і спантеличила заявою

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