Артистки з ВІА Гра вразили "скромністю", але це тільки на перший погляд

Дівчата продемонстрували гарне фото перед новорічними святами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram солістки групи Еріки Герцег.

Так на новому опублікованому спільному фото, блондинка, брюнетка і, ймовірно, кучерява шатенка - Еріка Герцег, Ольга Меганська й Уляна Синецька відповідно - здивували публіку своїм зовнішнім виглядом.

На знімку дівчата трохи попустували - випили шампанського і, нібито, поспілкувалися в дружній обстановці. Дівчата здивували цього разу саме умовною скромністю, бо публіка звикла бачити їх у кричущих відвертих нарядах або зовсім без одягу. Цього ж разу, зыркові красуні були більш-менш у "скромних" шатах - Еріка віддала перевагу класичній блузці під горло і підібрала волосся, Уляна була в топі і сорочці, а Ольга вся в чорному:

«Рахуємо дні до Нового року! 💫

А Ви вже встигли купити подарунки та прикрасити будинок? 🎄

Часу залишилося так мало!»

Шанувальники оцінили "хід" артисток і обсипали їх компліментами:

«Чарівне фото»

«Ангели»

«Ну просто зайчик 😘♥»

«Красуні ❤»

Раніше на опублікованих кадрах молоді стрункі і на будь-який чоловічий смак красуні кокетували на камеру. Вбрання у дівчат – кричущі, якщо не сказати більше. На кожній з них кожані вироби, добротно «посипані» різноманітними ланцюгами і металевими кільцями.

Більш того, дівчата, швидше за все, як і в житті, так і на фотокартках за всім спостерігають "звисока" – гордовиті погляди, спрямовані прямо в об'єктив камери надають опублікованим знімкам ще більшої пікантності.

Крім чорних шкір-шат, дівчата розпустили волосся і наділи панчохи або колготи в мікро-сітку, чим вигідно підкреслили свої стрункі ніжки. Не обійшлося на нових знімках і без демострації грудей і інших жіночих принад – але, безумовно, не прямої, а опосередкованої. Місцями відверті наряди притискали принади молодих красунь занадто щільно…

Шанувальники від такої «порції» краси і артистизму просто в захваті:

«Красуні»

«Любимки»

«Кішечки, як завжди стильно і се*сі)»

«Образи приголомшливі»

«Красуні, розумниці очаровашки і мілашки»

«Образи приголомшливі»

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.