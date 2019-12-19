Артистки з ВІА Гра вразили "скромністю", але це тільки на перший погляд
Дівчата продемонстрували гарне фото перед новорічними святами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram солістки групи Еріки Герцег.
Так на новому опублікованому спільному фото, блондинка, брюнетка і, ймовірно, кучерява шатенка - Еріка Герцег, Ольга Меганська й Уляна Синецька відповідно - здивували публіку своїм зовнішнім виглядом.
На знімку дівчата трохи попустували - випили шампанського і, нібито, поспілкувалися в дружній обстановці. Дівчата здивували цього разу саме умовною скромністю, бо публіка звикла бачити їх у кричущих відвертих нарядах або зовсім без одягу. Цього ж разу, зыркові красуні були більш-менш у "скромних" шатах - Еріка віддала перевагу класичній блузці під горло і підібрала волосся, Уляна була в топі і сорочці, а Ольга вся в чорному:
«Рахуємо дні до Нового року! 💫
А Ви вже встигли купити подарунки та прикрасити будинок? 🎄
Часу залишилося так мало!»
Каменських засвітила апетитні форми в рваних штанях: "Запалює не тільки серця"
Чехова з подружкою показали, як виглядає справжній рай: найгарячіші кадри
Асмус після пікантного скандалу приголомшила виглядом у прозорій сукні: «Зовсім вже...»
Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва: приголомшливе фото
Шанувальники оцінили "хід" артисток і обсипали їх компліментами:
«Чарівне фото»
«Ангели»
«Ну просто зайчик 😘♥»
«Красуні ❤»
Раніше на опублікованих кадрах молоді стрункі і на будь-який чоловічий смак красуні кокетували на камеру. Вбрання у дівчат – кричущі, якщо не сказати більше. На кожній з них кожані вироби, добротно «посипані» різноманітними ланцюгами і металевими кільцями.
Більш того, дівчата, швидше за все, як і в житті, так і на фотокартках за всім спостерігають "звисока" – гордовиті погляди, спрямовані прямо в об'єктив камери надають опублікованим знімкам ще більшої пікантності.
Крім чорних шкір-шат, дівчата розпустили волосся і наділи панчохи або колготи в мікро-сітку, чим вигідно підкреслили свої стрункі ніжки. Не обійшлося на нових знімках і без демострації грудей і інших жіночих принад – але, безумовно, не прямої, а опосередкованої. Місцями відверті наряди притискали принади молодих красунь занадто щільно…
Шанувальники від такої «порції» краси і артистизму просто в захваті:
«Красуні»
«Любимки»
«Кішечки, як завжди стильно і се*сі)»
«Образи приголомшливі»
«Красуні, розумниці очаровашки і мілашки»
«Образи приголомшливі»
Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.
Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.
Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.