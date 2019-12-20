Супермодель Кендалл Дженнер, молодша сестра Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер, приміряла на себе спокусливий образ Давньоєгипетської цариці Клеопатри

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку моделі в Instagram.

Як відомо, 24-річна модель Кендалл Дженнер — одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності.

На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів. Дівчина, як і її сестра Кім Кардашьян, прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу і вже встигла завоювати серця людей по всьому світу.

Супермодель поділилася в розділі Stories фото, де вона позує лежачи з левами, яке їй надіслали шанувальники.

«Ніхто не знає, через що ви пройшли або що бачили ваші симпатичні маленькі очі, але я можу вас заспокоїти - все, що ви перемогли, відбилося у вашому розумі», – загадково підписали цей знімок у соцмережі, натякаючи на те, що Дженнер не тільки дуже привабливо виглядає, але і дуже розумна, як була в свій час цариця Клеопатра.

Так, на знімку користувачі мережі побачили у зовнішності моделі подібності з давньоєгипетської царицею і коханкою Юлія Цезаря.

По всій видимості, її обличчя наклали на портрет Клеопатри з допомогою фотошопу, але незважаючи на це, знімок вийшов дуже органічним, як ніби це сама Кендалл позує з левами в напівоголеному вигляді.

Користувачі в цілому високо оцінили роботу фотохудожника. Деякі зазначили, що фотошоп неідеальний і є деякі недоліки:

«Очі трохи відредаговані, виглядають занадто білими», «Хм .. може тому що я не додавала їй засмага», « Це просто редагування живопису. Багато відомі графічні дизайнери роблять це. Чому ви, хлопці, бачите погане у всьому? Хіба ви не можете просто привітати її, що її улюблений кумир помітив?».

Нагадаємо, що раніше Кендалл показала фото, на якому позує в короткому топі чорно-червоного кольору. А родзинкою фотографії стали очі моделі, які досить яскраво нафарбовані.

Нагадаємо, модель Кендалл Дженнер застали в несподіваному місці: фото красуні.

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