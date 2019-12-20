Популярна українська виконавиця MARUV засвітилася в наряді, не характерному для неї

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина розмістила в Instagram.

«Сьогодні Мала як пельмешка в Маслі», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що опубліковано на знімку MARUV позує в домашньому халаті і рушником на голові. При цьому в руках дівчина тримає чашку і телефон.

Уточнимо, що українці не змогли висловитися про вбрання кумира, оскільки знімок MARUV опублікувала в Stories.

Як повідомлялося раніше, скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

У Инстаграме зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

Зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

Під час дійсно відвертого виступу також видно, що багато хто з дівчат були без білизни, тонкі костюми вигідно при цьому підкреслили їх форми.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа