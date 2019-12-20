Королева Instagram Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками фото з чоловіком
На знімках красуня позує в облягаючому сірої одязі без білизни на тлі пустельного пейзажу. Поруч стоїть чоловік у всьому білому, повідомляє Politeka.net.
На її руках і шиї масивні прикраси у вигляді кілець, а сукня повністю обтягує її ідеальну груди і підкреслює талію. Образ доповнили сонцезахисні окуляри.
Каньє Уест, чоловік Кардашьян, загадково дивиться в бік, розставивши ноги.
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У мережі прокоментували фото зіркової пари, назвавши подружжя «королем і королевою».
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян знялася для глянцю. На фото вона позує з високою зачіскою в нарядах, які відрізняються нескромним декольте.
На одному з кадрів вона постає у відвертій чорній сукні, розшитій паєтками, яке підкреслює пишну груди зірки. На іншому на ній чорний жакет і спідниця з величезним розрізом, а на третьому знімку вона – в оригінальному вбранні з розрізом до пупка.
Фотографії міс Уест викликали фурор і зібрали понад 1,3 млн лайків і більше 24 тисяч коментарів.
Зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.
Сьогодні Кім разом з чоловіком виховують чотирьох дітей, троє з яких подружжю народила сурогатна мати.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками кадрами з фотосесії для журналу 7 Нollywood в стилі ретро. На знімках красуня позує з високою зачіскою у вбраннях, які відрізняються нескромним декольте.
На одному з кадрів вона постає у відвертій чорній сукні, розшитій паєтками, яке підкреслює пишну груди зірки. На іншому на ній чорний жакет і спідниця з величезним розрізом, а на третьому знімку вона – в оригінальному вбранні з розрізом.
Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».
Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.