Сестра Жанни Фріске, Наталя, різко відреагувала на ситуацію з продюсером Йосипом Пригожиним

Раніше він розкритикував ймовірне повернення дівчини в шоу-бізнес.

Журналісти Nation-News зателефонували Наталії Фріске, щоб взяти коментар. Сестра померлої від раку співачки дзвінку не зраділа. Вона бурхливо відреагувала на прохання прокоментувати вислів Йосипа Пригожина.

"Може, мені поголитися налисо або ще щось зробити, щоб я не була схожа на сестру? Може, ніс зламати або щелепу, щоб ви всі від мене відвалили?" – сказала Наталія Фріске і кинула трубку.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що екс-солістка групи "Блестящие" Наталія Фріске вирішила повернутися на сцену. І нібито для цього вона буде використовувати образ сестри.

Чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин не втримався, щоб не висловитися з цього приводу. Продюсер розкритикував рішення Наталії Фріске. Він зазначив, що не втомлюється дивуватися тому, що відбувається в шоу-бізі.

"Зрозуміло, що їй ніхто не може заборонити використовувати прізвище Фріске або повторити образ. Більше того, завжди знайдуться підспівувачі, які порадять це зробити, адже стати копією – це найпростіша бізнес-модель, легкий спосіб заробітку. Ось тільки замінити збіглу Жанну буде дуже складно, тому що вона оригінал, вона сама себе зробила. І по краплині вичавлювати з її популярності – це просто смішно!" – сказав раніше Пригожин.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.