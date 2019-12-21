"Ну хто тебе створив таку?"

Українська співачка Оля Полякова відрізняється дивовижним почуттям гумору. Зірка любить епатувати публіку

Як передає Politeka.net, Полякова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відеонарізкою, в якій зізналася, що їй подобається займатися ночами (щоб подивитися відео, скрольте вниз). У кадрах ми бачимо, як співачка прокидається, йде на кухную в теплому домашньому халаті і відкриває холодильник. Звідти зірка дістає велику палицю ковбаси, яку "по приколу" ніби повністю заковтує. Нестандартний підхід показати "нічний жор" зібрав безліч коментарів та лайків.

"Дівчата і хлопчики)! Знімайте смішні відео нічного жора 🍔 і виставляйте з хештегами #НочнаяЖрица кращі отримають призи та квитки на концерт!", - підписала ролик Полякова.

Шанувальники за кілька годин поставили понад 80 000 сердечок цьому смішному ролику. Деякі вловили в кадрах більш інтимні речі, ніж просто нічний похід на кухню.

"Так після такого важко зробити що-небудь смішніше((("

"Тобі таке не личить, краще #королеваночи 😍"

"Оля ві бездоганні👌🔥"

"Ого жор,напевно у чоловіків не тільки жор на розумі😂"

"Нічний жор це не смішно!!!! А дуже сумно.... я жру і плачу яка я слабка і не можу потерпіти до ранку щоб не жерти....."

"Обожнюю ваше почуття гумору!!! 😘"

"Палка ковбаси мене вбила😂"

"🔥 Хоч хтось мені присвятив пісню, дякую ОЛІЧКА 😂😂😂"

"Даааа, з ковбаскою сексуально вийшло.💖"

"Ну хто тебе створив таку ?😂👏👏👏,реклама ковбаси просто глобального масштабу!!!(купуйте ковбасу ! Їж і вдень і вночі!)"

Раніше ми повідомляли, Полякова приголомшила своїм вбранням, коли з'явилася на сцені "в сіточці". Так, артистка з'явилася в блискучому боді бірюзового кольору, колготках в сіточку і сріблястих чобітках. А довершенням стали незвичайний пояс-ланцюг на талії і оригінальна корона. Голова паморочиться від такого яскравого образу.

«Господи, ось це вид!», «Божественна краса», «Оля – ти шикарна», «Дуже красива», «красуня», «ось це справжня королева!», - коментували фанати співачки в соцмережі.

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.