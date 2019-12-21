Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота показала фотографію зі своєю подругою в яскравих сукнях

На знімку дівчата задрали ноги на сходах. Сукні трохи піднялися, а завдяки фотографу, який робив знімок знизу, вийшло пікантне фото. Видно, що дівчата задоволені собою і добре проводять час. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити знімок і написати коментарі, так як він був опублікований в сторіс.

Раніше ми повідомляли, що Світовий конкурс краси "Міс Всесвіт-2019" відбулося в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія, Атланта.

країну там представляла модель Анастасія Субота. Проте дівчина не пройшла першого етапу і не увійшла навіть в топ-20. (Щоб переглянути відео - проскролльте низ).

Виступала Анастасія Субота в яскравому вбранні, який, за задумом модельєра, втілює собою Україну.

"Ідея костюма – показати Україну такою, якою її бачить птах із висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. В костюмі теж є своя "зелена ідеологія", яка закликає всіх українців пам'ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною», - розповіла дівчина.

Повідомлялося, що головна фіналістка конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Субота поділилася з обмеженнями і заборонами, з якими їй довелося зіткнутися після перемоги.

Дівчина зізналася, що не може публікувати відверті фото, давати без згоди комітету конкурсу інтерв'ю, а також цілий рік не може вийти заміж.

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